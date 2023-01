Vlammen slaan uit dak bij woningbrand in Etten-Leur

Er heeft dinsdagnacht een grote brand gewoed in een huis aan de Maerlantstraat in Etten-Leur. De vlammen sloegen uit het dak en het vuur sloeg over naar het huis ernaast. Het is niet duidelijk of er mensen in huis waren toen de brand iets voor half vier ontstond.

Meerdere eenheden van de brandweer en een hoogwerker kwamen naar de Maerlantstraat om de brand te blussen. Ramen van het huis waarnaar het vuur oversloeg, werden volgens onze 112-correspondent ingegooid zodat de brandweer ook hier kon blussen. Of er iemand gewond is geraakt, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan.

Foto: Perry Roovers / SQ Vision.

