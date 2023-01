Aanslag met explosief op huis van agent: twee mannen opgepakt

Bij daglicht is de schade goed te zien (foto: Noël van Hooft) foto: Remco Rooijakkers/SQ Vision Foto: Remco Rooijakkers/SQ Vision Volgende Vorige 1/3 Bij daglicht is de schade goed te zien (foto: Noël van Hooft)

Twee mannen zijn opgepakt voor de aanslag op het huis van een agent in Best. Het gaat om een 24-jarige man uit Best en een 42-jarige man uit Waalre. Dat meldt de politie. Op 13 december 2020 ontplofte er een explosief bij het huis. Dat veroorzaakte grote schade en er brak brand uit. De vrouw en kinderen van de agent waren op dat moment thuis en lagen te slapen. Niemand raakte gewond.

De 42-jarige wordt gezien als hoofdverdachte. Hij gaf mogelijk de opdracht voor de aanslag. De 24-jarige man wordt gezien als de uitvoerder. Beide mannen werden woensdag thuis opgepakt. De agent werkt bij de eenheid Oost-Brabant en was op het moment van de aanslag aan het werk. Rond kwart voor twee in de nacht kwam de melding van de explosie bij zijn huis binnen. Na de explosie brak er brand uit. Het huis raakte flink beschadigd. De ruiten sprongen en de garagedeur raakte ontzet. Ook het huis van de buren liep schade op. Twee scooterrijders gezocht

De politie startte direct een groot opsporingsonderzoek. Er werd rekening gehouden met meerdere scenario's, waaronder dat het een gerichte aanslag was tegen de agent. In onder meer Opsporing Verzocht werd aandacht aan de zaak besteed. Bewakingsbeelden van twee scooterrijders werden naar buiten gebracht. Zo was er 's nachts rond de tijd van de explosie een scooterrijder in de buurt van het huis. Ook was er een scooterrijder die een dag voor de explosie een paar keer langs het huis reed. De politie vermoedde dat dit voorverkenning was.