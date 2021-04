Aanslag op huis agent in Best, politie zoekt scooterrijder

Wachten op privacy instellingen... Op bewakingsbeelden is een scooterrijder te zien (beeld: Bureau Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/2 Vuurwerkbom bij huis agent in Best

Het huis van een wijkagent in Best was in december vorig jaar doelwit van een vuurwerkbom. De politie is nog altijd op zoek naar de dader of daders en heeft daarom nu beelden van een verdachte scooterrijder gedeeld.

De agent was op het moment van de explosie op zaterdag 12 december vorig jaar niet thuis, hij was aan het werk tijdens een nachtdienst. Een dienst die relatief rustig verliep, tot er rond kwart voor twee in de nacht een melding van de explosie kwam. Een melding bij zijn eigen huis. De vrouw en kinderen van de agent lagen op dat moment te slapen. “Wonder boven wonder raakte er niemand gewond”, zegt de politie.

Gerichte aanslag

Door de vuurwerkbom raakte het huis el zwaar beschadigd: ruiten sprongen en de garagedeur raakte ontzet. De carport was zwartgeblakerd. “We houden rekening met verschillende scenario’s, een ervan is dat dit een gerichte aanslag was tegen de agent”, zegt de politie.

Bewakingsbeelden laten zien dat er rond de tijd van de explosie een scooterrijder in de buurt was. De politie is naar die persoon op zoek. Ook wordt er uitgekeken naar een scooterrijder die al eerder op zaterdag in de buurt van het huis van de agent was.

Voorverkenning

Het huis staat namelijk aan de Boksprong, een doodlopende weg. De middag vóór de explosie reed er een scooter de straat in en weer uit. Even later kwam de scooter nog eens langs en keek de bestuurder naar het huis van de agent. Het is niet zeker dat de scooter van de zaterdagmiddag, dezelfde is als die ’s nachts rond de tijd van de explosie werd gezien. Maar de politie denkt wel dat die met de zaak te maken heeft: “We denken dat dit een voorverkenning was.”

De scooter die 's middags door de Boksprong reed is een zwarte Suzuki Burgman UH200, met een geel kenteken. De politie hoopt dat iemand de beide scooters herkent.

