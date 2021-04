Explosie bij huis van agent in Best, politie heeft beeld van scooterrijder

Foto: Noël van Hooft vergroot

De politie toont maandag camerabeelden in de zaak van het afsteken van zwaar, illegaal vuurwerk en brandstichting bij het huis van een wijkagent. Dat gebeurde half december in Best. Er zijn beelden van een scooterrijder die mogelijk bij de zaak betrokken is. Die worden getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De vrouw van de wijkagent en twee jonge kinderen lagen te slapen op 13 december, toen werd toegeslagen. De wijkagent zelf was aan het werk. De politie spreekt van een 'levensgevaarlijke actie'.

Melding bij zijn eigen woning

De politieman kreeg rond kwart voor twee 's nachts samen met een collega een melding binnen van een zware explosie bij een huis in Best. Het bleek te gaan om zijn eigen huis.

Er bleek zwaar, illegaal vuurwerk te zijn afgestoken. Niemand raakte gewond, maar er ontstond wel forse schade. Er ontstond brand, ruiten sprongen en de garagedeur raakte ontzet. De explosie werd volgens de politie veroorzaakt door een combinatie van illegaal vuurwerk en een brandbare vloeistof.

Scooter

De dader reed waarschijnlijk weg op een scooter. De politie toont in de uitzendingen maandag en dinsdag camerabeelden van mogelijk bij de zaak betrokken scooterrijder(s)."Kijk naar de beelden en ga eens terug in uw herinnering. Neem contact op als u iets weet over de dader of misschien wel over wat de aanleiding hiervan zou kunnen zijn", aldus de politie.

