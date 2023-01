Vlammen slaan uit het dak bij grote woningbrand, schade is enorm

Er heeft dinsdagnacht een grote brand gewoed in een huis aan de Maerlantstraat in Etten-Leur. De vlammen sloegen uit het dak en de schade is enorm. Ook de huizen van de buren liepen schade op. Het gaat dan met name om rook- en waterschade, maar woensdagochtend werd duidelijk dat de directe buren ook vannacht niet thuis kunnen slapen.

Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht. Daarbij wordt ook bekeken of er sprake is van brandstichting, geeft een woordvoerder woensdagochtend aan. "Morgen gaan we het huis in voor forensisch onderzoek", zegt hij ook.

De hitte in het huis is hiervoor woensdagochtend nog te groot, gaf de Officier van Dienst van de politie eerder al aan.

Bewoner niet thuis

De bewoner van het huis waar de brand woedde, was niet thuis toen de brand rond half vier ontstond. Er raakte dan ook niemand gewond. Hij wordt momenteel volgens de politie elders opgevangen.

Vanwege de rook moesten andere bewoners in de straat vannacht hun huis uit. Ook werd de stroom in het hele blok afgesloten. Het kan woensdagochtend nog wel een paar uur duren voordat de bewoners weer stroom hebben. "De meterkast in het getroffen huis is verbrand en dus moet er buiten het huis gegraven worden om de stroom van dat huis af te sluiten", legt de Officier van Dienst van de politie uit.

Hoogwerker

Meerdere eenheden van de brandweer en een hoogwerker kwamen dinsdagnacht naar de Maerlantstraat. Het (na)blussen nam behoorlijk wat tijd in beslag.

LEES OOK: Aanslag met explosief op huis van agent: twee mannen opgepakt