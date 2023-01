Rowdy vernevelt zijn zebravinken tot ware wereldkampioenen

Al ruim twintig jaar is Rowdy van Son elke dag met zijn vogels bezig. En dat heeft hem al vier keer een wereldtitel opgeleverd. Volgend weekeinde kan hij de vijfde titel meenemen naar Vlijmen. “Je kent Lars boom, je kent Michael van Gerwen en in dat rijtje hoop ik ook te komen”, vertelt de vogelman. “Ik ga nu een selectie maken van de vogels die naar het WK mogen.”

Het is een heel gekwetter onder het huis van Rowdy van Son, een paar honderd vogels verzorgt hij daar. “Twaalf vogels moeten in topconditie zijn en die gaan naar het wereldkampioenschap in het Italiaanse Napels.”

"Deze kan het zomaar gaan doen.”

De vogelman is elke dag wel te vinden tussen zijn zebravinken en diamantduiven, maar de twee weken vooraf aan het WK is heuse topsport. “Dan moet ik ze op topniveau zien te krijgen. Met de veren strak, moeten ze netjes op stok kunnen zitten.” Dan pakt Van Son een plantenspuit. “Ik vernevel ze nu met water, dan poetst de vogel zichzelf op en gaat de vacht glanzen.”

Deze zebravink kan zomaar het WK gaan winnen (foto: Noël van Hooft)

Welke twaalf zebravinken en diamantduiven naar het WK gaan, is nog niet zeker. Daarom is de vogelman als een echte bondscoach een selectie aan het maken. “Deze is mooi helder wit, heeft een mooie driehoek-tekening op de rug, hij showt zich heel mooi nu. Deze kan het zomaar gaan doen.” Keurmeesters letten tijdens het kampioenschap onder andere op houding, model, type, kleur en conditie.

"Ik ben een soort leermeester, ik zorg ervoor dat mijn vinken en duiven naar de top gaan.”

Veel tijd om stil te staan heeft Rowdy niet, hij is ook nog druk bezig om de diamantduiven te verzorgen. “Ik moet even wat heet water pakken.” Dan gaat er een vloeistofje bij, geen doping, maar een middeltje zodat de vleugels gaan glanzen. “Kijk, deze heeft mooie ronde stippen, een mooie houding en hij is heel rustig. Dit is een mooie diamantduif. Deze kan kans maken, deze zit in de selectie”, zegt hij trots.

Wordt dit één van de twaalf vogels in de selectie van Rowdy van Son? (foto: Noël van Hooft)

“Ik ben trots op mijn vogels, jazeker. Ik ben een soort leermeester, ik zorg ervoor dat mijn vinken en duiven naar de top gaan.” Hij loopt weer even naar de zebravinken die hij een kwartiertje eerder heeft verzorgd. “Kijk, nu zie je dat de vogel zich al mooi presenteert. Dat komt doordat ik ze net met water heb verneveld.” Donderdag om twaalf uur moet de selectie rond zijn, dan gaan de vogels op transport naar Italië. Het weekend daarop is het WK en kan Rowdy voor de vijfde keer wereldkampioen worden. “Dan krijg je een oorkonde en een medaille. Geld zit er helaas niet in, dat is wel jammer.”