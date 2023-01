Janus van Kasteren klassementsleider in Dakar na heftig ongeluk concurrent

Een heftig ongeluk in de Dakar Rally heeft er toe geleid dat Janus van Kasteren de nieuwe leider is van het klassement. Zijn grootste concurrent, Ales Loprais, heeft dinsdag tijdens de negende etappe een toeschouwer aangereden, die later is overleden. De Tsjech heeft op basis van dat nieuws besloten niet meer van start te gaan.

In een statement op Facebook laat Loprais weten de toeschouwer onbewust te hebben aangereden. "De rally heeft een leven gekost, indirect is het mijn fout dat hij is overleden. We hebben niks gemerkt op dat moment, maar videobeelden hebben bewezen dat wij hem geraakt hebben. Maar helaas is hij overleden."

De Tsjech had de toeschouwer dus niet gezien maar werd dinsdagavond met beelden op de hoogte gesteld door de organisatie. Na het ongeval is de betreffende toeschouwer nog wel opgestaan maar even later werd de aangereden persoon onwel. Onderweg naar het ziekenhuis kreeg hij een hartstilstand waaraan hij is overleden, meldt RTL.

Pole-position

Door het uitvallen van Loprais neemt Janus van Kasteren de leiding over in het klassement. De Veldhovenaar stond op een tweede plek en had een klein halfuur achterstand op de Tsjech. Met nog vijf etappes te gaan ligt de Brabantse coureur ineens op pole-position voor de eindoverwinning.

LEES OOK:

Van Kasteren pakt weer dagzege en stijgt in algemeen klassement Dakar Rally