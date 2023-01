Twee auto's van Marjolijn gestolen in half jaar: 'Ben er chagrijnig van'

De Toyota van Marjolijn uit Eindhoven is een half jaar geleden gestolen. Niets bijzonders, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar de volgende Toyota die ze kocht, is afgelopen weekeinde ook door autodieven meegenomen. Ze is er goed ziek van. “Ik deed het gordijn open en ik dacht: ’gvd’. Ik heb echt het hele huis bij elkaar gescholden. Ze zijn gewoon in lucht opgegaan."

Marjolijn woont al tien jaar in Woenselse Heide. Jarenlang ging het goed in haar wijk. “Naast ons huis zijn vier parkeerplaatsen. Daar parkeren we onze auto. Eerst was dat een oude Opel Corsa die niks voorstelde.” Met een tweede kind op komst, kwam er twee jaar geleden een andere auto. Een Toyota Auris, goed, veilig en ook wel prijzig. "We hebben er lang voor gespaard. We waren heel blij.”

"Hoezo, waar is mijn auto dan?"

Half juni sloegen dieven de eerste keer toe. “Mijn moeder past eens per week op. Staat ze ’s morgens binnen en vraagt: ‘Is Frank met de auto naar het werk?’ Maar mijn man was nog thuis. Op dat moment lijkt het alsof de grond onder je voeten vandaan zakt.” Marjolijn deed aangifte. “Dan begint er een heel circus. Je moet allerlei formulieren invullen en mensen spreken. Ondertussen moesten we her en der een auto lenen of huren. Na dertig dagen keerde de verzekering netjes uit. Gelukkig kregen we de dagwaarde want tweedehands auto’s zijn flink duurder geworden. Dat scheelde al voor de aanschaf van een andere auto.” In de zomer 2022 stond er weer een Toyota Auris aan huis. Niet lang, want afgelopen weekend was ie weg. “Ik ben er nog chagrijnig van. Er staan hier echt wel duurdere auto’s in de straat. Waarom die niet en die van ons twee keer? Ik heb geen vijanden.”

"Ze krijgen voor een gebruikte katalysator tussen de 500 en 1200 euro."

André Bouwman van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) weet wel een reden. "De Toyota is al jaren populair bij dieven. Het gaat ze om de edelmetalen van de katalysator. Ze vangen daarvoor tussen de 500 en 1200 euro." Bij beide autodiefstallen waren geen braaksporen of glassplinters te ontdekken. Vermoedelijk omdat de dieven het 'keyless entrysysteem' hacken. Daarbij opent de auto zich zonder afstandsbediening of een sleutel in het slot.

"Als we nu iets bedenken zijn ze ons alweer drie stappen voor."

Marjolijn hoorde van de methode en nam na de eerste diefstal direct maatregelen. “We stopten de autosleutels telkens in een speciaal zakje van de ANWB dat ieder signaal blokkeert. Maar je ziet, ze zijn ons alweer drie stappen voor.” Bouwman kan dat alleen maar bevestigen. "Criminelen hebben een nieuwe methode ontdekt. Die ontwikkelen zich ook door." Weer moet Marjolijn nu dertig dagen wachten. “We mogen nu een auto van onze schoonouders lenen en ik heb kinderzitjes gekregen van een vriendin. Het is niet alleen de auto, maar ook alles wat erin zat.” Of het voor Marjolijn weer een Toyota wordt? “Je denkt nu wel aan een ander merk, maar wie geeft mij de garantie dat ze die niet weghalen? Ik word van al die zorgen half depressief.” * Vanwege haar privacy wil Marjolijn niet met volledige naam in de publiciteit. LEES OOK:

De auto die zes januari werd gestolen.