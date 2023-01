Resten dino-baby ontdekt in ei van 70 miljoen jaar oud met scan ziekenhuis

Goed nieuws voor het Oertijdmuseum in Boxtel. Het museum liet vandaag 33 eieren van dinosaurussen scannen in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Het museum is op zoek naar embryo's van dinosaurussen in de eieren. Al snel was er bij een scan iets te zien. Maarten de Rijke, curator van het museum, gaat ervan uit dat het een embryo is. Hij noemt het 'wereldnieuws' want daarvan zijn er nog geen tien van op deze aarde.

In twee van de andere 32 eieren is nog iets gevonden, maar het is volgens curator De Rijke lang niet zo duidelijk als bij het eerste ei.

Aan de hand van de embryo's wil het museum onderzoeken hoe een dinosaurus zich ontwikkelt in het ei. In het fossiele ei zitten versteende stukken en dat zou een aanwijzing zijn voor een embryo. Zo blijkt uit de CT-scan die in het Bossche ziekenhuis zijn gemaakt. Het ei gaat nog naar Zwitserland waar nog betere apparatuur staat voor verder onderzoek.

Het onderzoek in het Jeroen Bosch ziekenhuis begon aan het eind van de middag. Ditmaal geen patiënt met een botbreuk onder de CT-scan, maar een ei van een dinosaurus. "Het ei is zo'n zeventig miljoen jaar oud", vertelde De Rijke. Het scannen van de eieren van dinosaurussen in een regulier ziekenhuis had vooraf volgens de curator heel wat voeten in aarde. "We zijn een jaar bezig geweest om het papierwerk daarvoor te regelen."

Vandaag was het zover. Wat wilde De Rijke eigenlijk te weten komen met de CT-scan? "We willen aantonen dat er in de eieren embryo's zitten of botjes van embryo's zitten. Daarmee kunnen we de ontwikkeling van de dinosaurus in het ei beter in beeld krijgen. Daar is nog vrij weinig over bekend."

De kans dat een embryo zou worden gevonden, was vooraf bijzonder klein. De Rijke: "Maar omdat we in totaal 182 eieren hebben in het museum, ook van verschillende soorten, was er een redelijke kans."