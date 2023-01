Demonstranten tegen dierenproeven niet welkom bij bedrijf Charles River

Zo'n vijftig demonstranten tegen dierenproeven waren woensdagmiddag niet welkom bij het bedrijf Charles River in Den Bosch, waar dierenproeven worden gehouden. Ze wilden een protestbord aanbieden tegen dierenproeven aan de directie van het bedrijf maar de poort bleef hermetisch gesloten. Eileen Samshuijzen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Den Bosch, zegt: "Ik begrijp het eigenlijk niet, dan ga je het gesprek zo uit de weg."

Dat het bedrijf Charles River geen zin had in een confrontatie met de actievoerders bleek ook uit het feit dat eerder op de middag alle medewerkers al waren vertrokken. Toch heeft het protest wel zin, meent Eileen.

"Dit bedrijf zit hier heel anoniem op een bedrijventerrein. Je ziet van de buitenkant niet dat hier dierenproeven worden gehouden. Het is hier best wel druk met voorbijgangers. En juist door hier actie te voeren en de dieren een stem te geven, maken wij in ieder geval aan de omgeving bekend wat er in hun achtertuin gebeurd."

Met protestborden en toespraken voerden de actievoerders van Animal Rights en de Partij voor de Dieren een vreedzame demonstratie voor de poort van het Amerikaanse bedrijf dat wereldwijd actief is. Toen de actievoerders aanbelden bij de poort, bleef de oproep onbeantwoord. "We gaan het bord dan hier wel achterlaten", zegt Paulien Edixhoven van Animal Rights.

Volgens de actievoerders zijn de dierenproeven achterhaald en overbodig en veroorzaken ze onnodig veel dierenleed. Ze zijn vooral boos dat er een vergunning voor vijf jaar is afgegeven voor dierenproeven bij Charles River. Eileen Samshuijzen van de Partij voor de Dieren: "De komende vijf jaar gaan er 650.000 dieren op een verschrikkelijke manier gebruikt worden voor experimenten, ze worden gemarteld en vinden daarna de dood."

Een actievoerdster uit Uden draagt een geel protestbord tegen dierenproeven voor haar buik. Ze zegt dat dierenproeven helemaal niet nodig zijn: "Het is heel wreed en onnodig. Ze moeten gewoon naar vervanging zoeken." Nadat de actievoerders de toegang tot het bedrijf is ontzegd, gaan ze nog luidkeels verder met hun protest. Met slogans te zingen als : There is no excuse for animal abuse.