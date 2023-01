FC Den Bosch verliest in eigen huis van Ajax

In een extra beveiligd stadion De Vliert wist FC Den Bosch woensdagavond geen vuist te maken tegen Ajax. Het werd uiteindelijk 0-2 voor de Amsterdammers, waardoor de Bosschenaren niet doorgaan naar de laatste zestien van de bekercompetitie.

De kampioen was ook zonder veel zieke spelers te sterk voor FC Den Bosch. Dusan Tadic maakte het doelpunt uit een penalty in de eerste helft.

In de rust kwam Bosschenaar Jimmy van Zetel het veld op om zijn liedje ‘Als ik jou daar zie’ te zingen. Dat verliep niet helemaal vlekkeloos, want het geluid viel een paar keer weg. Ondanks dat maakte de zanger er een feestje van.

De tweede helft werd al na een paar minuten stilgelegd. Ondanks het bierverbod tijdens de wedstrijd gooiden supporters van FC Den Bosch bier op het veld en op de spelers van Ajax. Daarna maakte Kenneth Taylor nog een doelpunt voor de Amsterdammers.

De winst geeft weinig houvast voor het competitieduel van Ajax zaterdag met FC Twente. Daarvoor bood Den Bosch te weinig weerstand en misten de bezoekers te veel spelers.

Extra maatregelen

Omdat de supporters van FC Den Bosch de laatste tijd in het nieuws kwamen na meerdere ongeregeldheden had de gemeente en de politie voor deze wedstrijd extra maatregelen getroffen.

Er was in De Vliert extra cameratoezicht en beveiliging en er waren extra stewards. De politie nam ook extra maatregelen. Na de wedstrijd bleef het rustig in en rondom het stadion.

LEES OOK: FC Den Bosch neemt veel maatregelen voor bekerclash tegen Ajax

LEES OOK: Jimmy is net zanger, maar zingt nu al in een bijna uitverkocht stadion