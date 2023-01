FC Den Bosch weet niet te stunten tegen Ajax en ligt uit het bekertoernooi

In een extra beveiligd stadion De Vliert wist FC Den Bosch woensdagavond geen vuist te maken tegen Ajax. Waar gedroomd werd van een grote stunt, werd het uiteindelijk 2-0 voor de Amsterdammers. Hierdoor gaan de Bosschenaren niet door naar de laatste zestien van de bekercompetitie.

Ajax had een volle ziekenboeg door een griepgolf en was dus niet op volle sterkte. Maar FC Den Bosch kon daar niet van profiteren, want de Amsterdammers waren veel te sterk. FC Den Bosch probeerde nog wel wat van de wedstrijd te maken, maar door een overtreding in het eigen strafschopgebied kreeg Ajax een strafschop. En dat buitenkansje liet Dušan Tadic niet liggen.

De tweede helft werd al na een paar minuten stilgelegd. Supporters van FC Den Bosch gooiden continu bier naar de spelers van Ajax en de scheidsrechter had daar op een gegeven moment genoeg van. Niet lang daarna was de wedstrijd echt gespeeld toen Kenneth Taylor met een droge schuiver de stand op 0-2 bracht.

Extra maatregelen

Omdat de supporters van FC Den Bosch de laatste jaren vaak zorgden voor ongeregeldheden hadden de gemeente en de politie voor deze wedstrijd extra maatregelen getroffen.

Zo was er in De Vliert extra cameratoezicht en beveiliging en er waren extra stewards. De politie nam ook extra maatregelen. Na de wedstrijd bleef het rustig in en rondom het stadion.

