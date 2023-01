56 keer naar Avatar: dit had je ook met die tijd kunnen doen

Wat zou jij doen met 182 uur? Rick Pratjé uit Tilburg gebruikte die tijd om 56 keer de drie uur durende film Avatar: The Way of Water te zien. Daarmee zat hij in totaal maar liefst 7,6 dagen (!) in de bioscoopstoel. In die 10.920 kostbare minuten zou je ook héél veel andere dingen kunnen doen. We zetten negen alternatieven voor je op een rij.

Is er een betere manier om je tijd te besteden dan te luisteren naar deze carnavalskraker? Vast wel. Maar zo kom je wel alvast in de stemming voor volgende maand. De 3:42 minuten durende hit Ons Moeder Zeej Nog van Jan Biggel kun je maar liefst 2958 keer luisteren in de tijd dat Rick 56 keer naar de bioscoop is geweest.

Hier heb je wellicht net iets meer aan, maar leuk is misschien anders. In 7,6 dagen tijd kun je 4,5 keer je rijbewijs halen met een tiendaagse spoedcursus van vier uur per dag. Protip: als je in de auto naar Ons Moeder Zeej Nog luistert, sla je twee vliegen in één klap!

Een modaal salaris verdienen

In de tijd dat Rick in de bioscoop zat, kun je ook een aardig zakcentje verdienen. Zijn 182 uur in de bioscoop zijn namelijk goed voor vier fulltime werkweken van 40 uur. In 2023 is een modaal salaris 40.000 euro per jaar, wat maakt dat je in één maand 3800 euro bruto kunt verdienen. Of je er net zoveel plezier aan beleeft als het zien van Avatar, daar zijn de meningen nog over verdeeld...

2 keer alle afleveringen van Friends kijken

Wellicht wat confronterend, want velen zullen dit ongetwijfeld al hebben gedaan. In 182 uur kun je twee keer alle 236 afleveringen van Friends kijken. Tijd om te discussiëren of Ross en Rachel on a break waren, hebben we hier niet meegerekend.