Dinobabygekte: roodgloeiende telefoons en beschuit met muisjes

Met kleine oogjes, maar glunderende gezichten kwamen curatoren Jonathan Wallaard en Maarten de Rijke donderdagmorgen aan bij het Oertijdmuseum. Woensdag bleek uit een scan bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis dat in een dinosaurus-ei van miljoenen jaren oud, waarschijnlijk een dino-embryo zit. Bij het museum werden Jonathan en Maarten direct weer aan het werk gezet, want het ANP en de Vlaamse omroep VRT moesten met spoed worden teruggebeld. Maar eerst: beschuit met muisjes!

Dino-eieren van zo'n zeventig miljoen jaar oud: daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Toch zijn de oeroude eieren vannacht niet veilig achter slot en grendel geplaatst. "We hebben de eieren in de bus op de parkeerplaats laten staan. Het was al zo laat en we wilden de directeur niet meer wakker bellen om het alarm eraf te halen. Het is een afgesloten terrein en niemand wist ervan. Maar het ei met het embryo hebben we er wel uitgehaald hoor!"

De mediastorm was even wennen voor de 22-jarige Maarten. "Het is echt geëxplodeerd. We stonden gisteren met twintig man met allemaal cameraploegen in een klein kamertje om die eieren te scannen. Om dit in je eerste jaar meteen mee te maken is echt heel leuk!"

Nu gaat het lange wachten beginnen, vertelt Jonathan. "We gaan het ei meenemen naar een deeltjesversneller om hem daarin te scannen. Dat gaat waarschijnlijk in Frankrijk of Zwitserland gebeuren. We krijgen dan een hogere resolutie en dus een beter beeld van wat er precies in het ei zit. Dan kunnen we de losse elementen, de botjes, met elkaar gaan vergelijken. Uiteindelijk kunnen we het embryo dan weer in elkaar gaan zetten."