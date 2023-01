Angstaanjagend filmpje over mobieltje in verkeer 'schiet doel voorbij'

Een aangrijpend filmpje van de Tilburgse verzekeringsmaatschappij Interpolis moet jongeren bewust maken dat mobieltjes en verkeer niet samengaan. Donderdag werd het filmpje 'later als ik groot ben' gelanceerd. Maar niet iedereen is enthousiast. "Ik vind het een slecht filmpje", zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. "Het doet een beroep op angst en biedt geen oplossingen. Het komt daarom niet aan bij jongeren."

Daarnaast nodigt een akelig filmpje niet uit om vaker te bekijken. "Maar om een boodschap te laten beklijven, moet je die vaker zien. Nu denken jongeren 'oh dat filmpje ken ik al die sla ik over, want dit wil ik niet nog eens zien."

De reden voor de Tilburgse verzekeringsmaatschappij om dit filmpje te maken was omdat na eigen onderzoek bleek dat 3 op 5 jongeren in een gevaarlijke verkeerssituatie terecht is gekomen. Het mobieltje speelde daar regelmatig een rol in.

"Een filmpje waarin verteld wordt hoe je wel kunt omgaan met je mobiel in het verkeer is beter", geeft Gerard Tertoolen als suggestie. "Het filmpje zou bijvoorbeeld kunnen vertellen dat je je mobiel uitzet zodra je het verkeer ingaat. Omdat dit misschien een stap te ver is voor jongeren die vaak altijd bereikbaar willen zijn, zou het filmpje kunnen aandragen dat ze onderweg twee keer stoppen om hun mobiel 'te checken'."

"Keer op keer blijkt dat angstfilmpjes minder goed werken."

De verkeerspsycholoog heeft niet zelf bedacht dat angstfilmpjes minder goed werken. "Uit onderzoek blijkt ook telkens weer dat angst niet werkt maar het aandragen van oplossingen wel. Denk aan de 'Bob' filmpjes van de Rijksoverheid waarin vrienden om de beurt afspreken wie die stapavond alcoholvrij blijft om te rijden."

Overigens is dit niet de eerste keer dat Interpolis met een filmpje jongeren waarschuwt voor het gebruik van hun telefoon in het verkeer. Drie jaar geleden maakten ze een soortgelijk filmpje met rapper Snelle; Smoorverliefd. Dit filmpje is inmiddels ruim 19 miljoen keer bekeken. Het werd ook een nummer één hit. Dit filmpje dat ook angst aanjaagt, is zonder twijfel vaker bekeken door jongeren.

De jongeren op het Novalis College in Eindhoven hebben het Interpolisfilmpje gezien: