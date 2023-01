Doodzieke kickbokser Robbie Hageman vertrekt naar Amerika: 'Laatste hoop'

Hij telt de uren af: de doodzieke kickbokser Robbie Hageman uit Nuenen stapt vrijdagmiddag in het vliegtuig naar de Verenigde Staten. Voor een eerste gesprek met artsen die hem mogelijk kunnen genezen van zijn hersentumor. “Ik moet een beslissing maken of ik met ze in zee ga.”

Hageman is in Nederland al twee keer geopereerd aan zijn hersentumor. Genezing is volgens de artsen niet meer mogelijk. “De dokter hier zegt dat ik nog maar vijf jaar te leven heb.” Een levensverlengende chemokuur in Nederland loopt tot en met juli. Hageman wil daarna meteen met een Amerikaanse behandeling starten, in Houston. Hij heeft er al zijn hoop op gevestigd.

Door de inzamelingsactie kan hij nu alvast naar de Verenigde Staten vliegen. “We hebben de goedkoopste vlucht”, klinkt het bijna verontschuldigend. Dinsdag heeft hij een gesprek met de drie hoofddoktoren. Hij ontmoet er dokter Burzynski, die met zijn methode kans zou geven op volledig herstel. "Misschien wel mijn laatste hoop", zo zei Hageman al eerder.

Tijdens deze eerste kennismaking, wordt er een behandelplan met Robbie opgesteld. Zijn vrouw is er via beeldbellen bij. Dat had Hageman ook kunnen doen, maar hij wilde de artsen in levenden lijve zien. “Ik wil een goed gevoel hebben bij de artsen. De laatste keer wist de arts vlak voor de operatie mijn naam niet. Ik ging er met een heel slecht gevoel in. Ik werd wakker en ik heb zeven dagen niet kunnen eten of drinken.”