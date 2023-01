Vrienden zaten met oud barrel al 4 keer vast in de sneeuw: ‘Een avontuur’

De goede-doelentocht die drie Helvoirtse vrienden in Scandinavië maken, loopt uit op een waar avontuur. In een oude Volvo met 420.000 kilometers op de teller rijden ze door schitterende landschappen over compleet besneeuwde wegen. “We zaten al vier keer vast in de sneeuw.”

Anderhalve week duurt de ‘Barrel Challenge’. Maar al na zes dagen is de rally door het hoge noorden voor Niels (23), Gijs (37) en Peter (37) uit Helvoirt meer dan geslaagd. “We zitten nu in Zweden en overal is sneeuw. Het is een prachtige ervaring”, zegt Peter. Het doel van deze uitdaging is om na tien dagen de finish te halen in een oud barrel. Tegelijkertijd krijgen de deelnemers allemaal opdrachten die ze kunnen voltooien. Maar daar is het trio kameraden niet echt mee bezig. Ze proberen, naast te genieten, zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Villa Pardoes. Dit is een vakantieverblijf bij de Efteling voor ernstig zieke kinderen. Daarover later meer.

De drie vrienden (eigen foto).

Eerst naar het ijzige Zweden, waar het drietal al vier keer vast kwam te zitten in de auto. “Soms ligt op de weg 10 centimeter sneeuw en dan ineens 40 centimeter. Dat verschil is bijna niet te zien vanuit de auto”, zegt Peter. “We rijden daarom extra voorzichtig, zodat er geen ernstige ongelukken gebeuren.” Ondanks alle voorzichtigheid gebeurt het geregeld dat enkelen van de driehonderd mensen die meedoen, van de weg geraken. “Het is spekglad en dan zit een ongeluk in een klein hoekje. Maar tot nu toe schuiven auto’s dan alleen van de weg en komen ze vast te zitten. Andere deelnemers stoppen en helpen juist de anderen los te trekken. De saamhorigheid is enorm. Dat maakt het leuk.” Ook aan andere avonturen geen gebrek. Ze hebben twee boottochten met overnachtingen achter de rug. Soms slapen ze in appartementen. Dan weer bij een oude man op zolder. En dan het weer: “Er zijn dagen dat het buiten 5 graden vriest met veel wind, die kouder aanvoelen dan dagen met -20 zonder wind”, vertelt Peter.

Winterse omstandigheden onderweg (eigen foto).

Woensdag stonden de mannen voor de grootste uitdaging tot nu toe. “We reden onszelf vast. Een andere auto die ons hielp, reed zich daardoor ook vast in de sneeuw. En dat gebeurde ook met een derde wagen”, lacht de 37-jarige. “We hebben toen de barbecue maar aangestoken en buiten in de sneeuw gegeten. Daarna hebben met een lier en touwen de auto’s een voor een losgetrokken. Het is een bonte bedoeling.” Maar zoals eerder gezegd: de Helvoirtenaren doen niet alleen voor hun plezier mee aan de Barrel Challenge. Geld inzamelen voor Villa Pardoes doen ze door onderweg tosti’s te verkopen aan mededeelnemers. Via een crowdfundactie loopt het geld bovendien aardig binnen. Peter: "Aan het einde van de rit hopen we een flinke cheque te overhandigen."

