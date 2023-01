Femke wil wereldrecord op haar naam, dus gaat ze uren trampoline springen

Femke Muller (18) staat dit weekend urenlang op een trampoline in Veldhoven om het wereldrecord ‘marathon trampoline springen’ te verbreken. Met zeven anderen probeert ze het in totaal dertig uur vol te houden.

Femke is altijd wel te porren voor wat nieuws, blijkt als we haar spreken. De Veldhovense volgt de opleiding Wildlife Management aan Yuverta in Helmond maar doet ook mee aan een project genaamd 'Award for Young People'. Je wordt dan uitgedaagd om je persoonlijk te ontwikkelen, onder meer op het gebied van sport en vrijwilligerswerk.

"Nu ga ik voor goud. Je moet een persoonlijk doel hebben waar je een jaar naartoe werkt. Voor het verbreken van een wereldrecord had ik dat wel nodig. En bovendien; hoe vet zou het zijn om een wereldrecord op je naam te hebben! Dus ik ben naar de bibliotheek gegaan en heb daar wat Guiness Book of Records’ gehaald.”

Voor het behalen van eerdere edities van de 'Award for Young People' (brons en zilver) leerde ze al doedelzak spelen en fietste ze honderd kilometer op een mountainbike.

Uiteindelijk koos ze voor trampoline springen. "Dat leek me wel een mooie uitdaging en ik vond trampoline springen altijd al leuk." Het record trampoline springen staat nu op 25,5 uur. Femke en haar compagnons willen dat verbreken en gaan voor dertig uur springen, met een team van acht mensen.

Ook 's nachts springen de acht door, er worden luchtbedden neergelegd zodat deelnemers kunnen rusten als het nodig is. Onder meer haar vriend, zijn broer en haar schoonmoeder springen mee. Net als een docent en medestudenten. Ter voorbereiding oefenden de acht ieder individueel door middel van touwtjespringen en op een trampoline, maar ook samen in een jumppark. "Zelf mocht ik in Veldhoven gratis oefenen bij een jumppark."

Als ze haar doel behaalt, mag ze als beloning voor de 'Award for Young People' ook nog op expeditie. Zo reisde ze eerder af naar Luxemburg om te gaan hiken. Als ze nu ook de gouden editie behaalt, wil de 18-jarige in Scandinavië gaan kanoën. "Ja, mijn moeder zegt wel ooit: kun je niet eens wat rustigers bedenken", lacht ze.

Tijdens de wereldrecordpoging halen ze op voor een goed doel. Dat geld gaat naar het G-team van de voetbalclub Rood-Wit in Veldhoven, een elftal voor mensen met een beperking. “Wij bewegen fanatiek maar voor sommigen mensen is het moeilijk om een passende sport te vinden. Wij vinden dit een mooi Veldhovens initiatief.”

Voor wie wil komen kijken, de recordpoging start zaterdagochtend om acht uur bij Geevers Autoparts in Veldhoven. Ze verwachten zondagmiddag om twee uur klaar te zijn. De recordpoging is ook online te volgen, via een livestream op hun Instagram-pagina.