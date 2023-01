Mannen uit Helmond en Deurne opgepakt voor brandstichting bij sporthal

Een 38-jarige man uit Helmond en een 43-jarige man uit Deurne zijn donderdag aangehouden. Ze worden verdacht van brandstichting bij de sporthal De Kubus in Deurne in augustus vorig jaar. Dat laat de politie vrijdag weten. De sporthal was destijds in beeld als opvangplek voor vluchtelingen. Het is onduidelijk of dat het motief was voor de brandstichting.

De brandstichting vond vorig jaar plaats in de nacht van 12 en 13 augustus. Twee voorbijgangers, een man en een vrouw, kwamen rond kwart over één toevallig langs de brand toen zij na een feestje op weg naar huis waren. Dader stond in brand

Ze zagen de vlammen bij de ingang van Spring Kinderopvang. Het vuur werd veroorzaakt door een flesje met brandende vloeistof dat bij de deur was geplaatst. De man reageerde snel en schopte het flesje aan de kant. Volgens de politie voorkwam hij daarmee dat de vlammen zouden overslaan op het pand. Bureau Brabant besteedde in oktober aandacht aan de brandstichting. In de uitzending bleek dat het 'niet een heel slimme brandstichter' was. Op de beelden was te zien dat een van de daders na de actie in brand stond bij het wegrennen. Kort daarvoor had de man bij de ingang een brievenbus met een brandbare vloeistof besprenkeld. Kort daarna ontstond een explosie met een vuurbal.