Man wordt bij brandstichting geraakt door vuurbal, wie is de dader?

1/2 De politie zoekt nog steeds de man die in de nacht van 12 op 13 augustus brand heeft gesticht bij sporthal De Kubus in Deurne. Hij moet hierbij gewond zijn geraakt want op beelden in Bureau Brabant is te zien hoe er een enorme vuurbal ontstaat.

Wie is de man die in de nacht van 12 op 13 augustus met gevaar voor eigen leven brand heeft gesticht in Deurne? Waarom wilde hij juist daar, bij de ingang van sporthal De Kubus aan de Meent, schade aanrichten? En heeft iemand brandwonden opgemerkt bij de vermoedelijke dader?

Allemaal vragen die maandagavond worden gesteld in Bureau Brabant. Uit beelden die in het programma te zien zijn, blijkt overigens dat het met de man heel slecht had kunnen aflopen. Hij wordt dan ook een ‘niet heel slimme brandstichter’ genoemd. Het lijkt er namelijk op dat de dader in brand staat wanneer hij wegrent.

Voorbijgangers voorkomen erger

Nadat hij wat had gerommeld met een plastic tas en de brievenbus had besprenkeld met een brandbare vloeistof, ontstond er een explosie en een vuurbal. Het was aan voorbijgangers te danken dat de schade aan het gebouw, waar ook wijkcentrum De Heiakker en een kinderopvang zijn gevestigd, beperkt is gebleven. Zij zagen een flesje met brandbare vloeistof liggen en trapten het weg voordat er grotere vlammen konden ontstaan die over hadden kunnen slaan naar het pand. Het vuur dat woedde, is door de brandweer geblust.

De sporthal was in augustus in beeld als plek om vluchtelingen op te vangen. Mogelijk was dit het motief van de dader. De man is niet duidelijk te zien, maar wellicht zijn er toch mensen die hem herkennen. Eerdere oproepen van de politie hebben niets opgeleverd, vandaar dat Bureau Brabant hiervoor aandacht vraagt.