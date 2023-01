BOA opzettelijk aangereden door oudere man in Tilburg

Een automobilist heeft donderdag opzettelijk een Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA) aangereden op het parkeerterrein van winkelcentrum Wagnerplein in Tilburg. Daarna ging de bestuurder, een man van tussen de 60 en 70 jaar oud, er vandoor.

De man had zijn auto, een grijze Citroën C2, op een plek gezet waar je alleen mag laden en lossen. De BOA vroeg hem om zijn wagen ergens anders te parkeren, maar hij trok zich hier niets van aan, stapte uit en liep weg.

Waarschuwing en boete

De man kreeg nogmaals een waarschuwing, maar hij negeerde de BOA en ging een winkel binnen. De handhaver schreef daarop een boete uit.

Niet veel later kwam de automobilist terug. De BOA vroeg naar zijn legitimatie, maar de man negeerde hem volledig. Hij stapte achter het stuur, trok het portier dicht en reed weg. Hierbij reed hij tegen het bovenbeen en de buik van de handhaver. Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond.

De politie is op zoek naar de automobilist en onderzoekt camerabeelden. De man is rond de 1.80 meter lang, heeft een gezet postuur en grijs, gladgekamd haar. Hij droeg een bril en had een zwarte jas en donkere spijkerbroek aan.