Dodelijk ongeluk Den Bosch: tweede slachtoffer aan verwondingen overleden

Foto: Jurgen Versteeg/SQ-Vision Foto: Bart Meesters/SQ-Vision Foto: Bart Meesters/SQ-Vision Volgende Vorige 1/3 Foto: Jurgen Versteeg/SQ-Vision

De 35-jarige man uit Den Bosch die donderdagnacht zwaargewond raakte bij het ongeluk op de Vlijmenseweg in Den Bosch, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Bij het ongeluk kwam ook een 31-jarige man uit het Zuid-Hollandse dorp Krimpen aan de Lek om het leven.

Het ongeluk gebeurde donderdagnacht rond halfdrie. De auto waarin beide mannen zaten, raakte van de weg. Vervolgens raakte de auto een verkeersbord en belandde in het water. Duikers van de brandweer hebben de slachtoffers uit de auto gehaald. Beide mannen werden gereanimeerd. De 31-jarige man overleed ter plaatse. De 35-jarige man raakte zwaargewond en werd naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Bij het ongeluk was voor zover bekend geen ander verkeer betrokken.