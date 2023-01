Aanslag op huis agent was mogelijk wraak voor uitgeschreven boetes

De zware explosie bij het huis van een agent in Best in december 2020 zou bedoeld zijn als wraak voor uitgeschreven boetes. Dat maakte de politie zaterdagochtend vroeg bekend. Woensdag werden twee mannen opgepakt voor de aanslag, die zware schade veroorzaakte aan het huis waarin op het moment van de aanslag de kinderen en vrouw van de wijkagent sliepen.

De ontploffing, die veroorzaakt werd door een zwaar explosief, veroorzaakte grote schade in het huis. Ruiten sprongen, de garagedeur raakte ontzet en er brak brand uit. Ook het huis van de buren liep schade op. Versleutelde communicatie

Op het explosief werd DNA ontdekt dat volgens de politie van de woensdag aangehouden uitvoerder van de aanslag, een 24-jarige man uit Best, is. Daarnaast werd een tot op heden onbekend vrouwelijk DNA-spoor aangetroffen op het explosief. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. De rechter besloot vrijdag dat een 42-jarige man uit Waalre, die mogelijk de opdracht voor de aanslag gaf, vast blijft zitten. De 24-jarige man uit Best mocht naar huis, maar blijft verdachte. De recherche van de politie Oost-Brabant werkte twee jaar aan het onderzoek. Onderschepte, versleutelde communicatie via telefoons speelde volgens de politie en rol bij de doorbraak. Motief

Het onderzoeksteam denkt dat het motief voor de aanslag ligt in bekeuringen die de getroffen politieagent uitdeelde aan de zoon van de vermoedelijke opdrachtgever. "Het lijkt dat de vader van de jongen hierover zo boos was, dat hij de opdracht heeft gegeven om een gerichte aanslag op het huis van de politieagent uit te voeren." LEES OOK: Aanslag met explosief op huis van agent: twee mannen opgepakt

Wachten op privacy instellingen...

foto: Remco Rooijakkers/SQ Vision