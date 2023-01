Janus van Kasteren heeft zege Dakar Rally binnen, op rondje om de kerk na

Janus van Kasteren kan de eindzege in de Dakar Rally niet meer ontgaan. De vrachtwagencoureur uit Veldhoven werd zaterdag tweede tijdens de etappe van Shaybah naar Al-Hofuf. Zondag wordt alleen nog een 'rondje rond de kerk' gereden. Van Kasteren heeft een uur en 15 minuten voorsprong in het klassement op de nummer twee. Hij wordt de vijfde Brabantse Dakar-winnaar bij de trucks.

De 45e editie van de Dakar Rally is bij de vrachtwagens op een haar na gewonnen door Van Kasteren. Hij finishte met zijn navigator Marcel Snijders en monteur Darek Rodewald zaterdag drie minuten achter de Tsjech Martin Macik, de nieuwe nummer twee in het klassement, maar heeft in het vrachtwagenklassement een ruime voorsprong op hem.

Martin van den Brink, de teamgenoot van Van Kasteren en tevens zijn grootste concurrent, verloor veel tijd. Hij had problemen met de versnellingsbak. Zondag is de de laatste etappe in de Dakar Rally. Er wordt dan een rondje om de Rode Zee gereden waarbij geen grote tijdverschillen zijn te verwachten. Van Kasteren kan daardoor relatief rustig in zijn Iveco naar de eindzege rijden.

Favoriet

Janus van Kasteren werd voorafgaand aan de rally als grote favoriet bij de vrachtwagens gezien. Al jaren domineren de coureurs van het Russische Kamaz-team bij de trucks. Vanwege de Russische inval in Oekraïne is dat team dit jaar uitgesloten van deelname.

Dat zorgde ervoor dat de Nederlanders en met name de Brabanders voor het eerst in jaren weer echt kans maakten op de eindzege bij de trucks. Van Kasteren liet de afgelopen jaren al zien dat hij bij de topcoureurs in het vrachtwagenklassement hoort.

Tragisch ongeluk

De Dakar Rally starte 1 januari in Saoedi-Arabië. De eerste dagen kende de Veldhovenaar de nodige tegenslag, maar het tijdverlies bleef binnen de perken. Afgelopen woensdag nam hij de leiding in het vrachtwagenklassement. Zijn grootste concurrent, Ales Loprais, werd uit de rally gehaald nadat hij dinsdag een toeschouwer aanreed die later overleed.

Daarna reed Van Kasteren ijzersterk, maar het verschil met teamgenoot Martin van den Brink was minimaal. Daar kwam vrijdag verandering in. De Veldhovenaar pakte ruim een half uur tijdwinst. Zaterdag viel Van den Brink weg als concurrent voor de eindzege en de nieuwe nummer twee Martin Macik staat op een flinke achterstand van de Brabander.

Brabant boven

Om het Brabantse feest compleet te maken, wint Janus van Kasteren in een truck van Team de Rooy. De Iveco-vrachtwagens worden gebouwd en onderhouden door tweevoudig Dakar-winnaar Gerard de Rooy en zijn team uit Son en Breugel. Ook de nummer twee in het klassement Martin van den Brink en zijn zoon Mitchel rijden met een Brabantse Iveco van De Rooy.

Het is de vijfde keer dat een Nederlander de Dakar Rally wint bij de vrachtwagens. In alle gevallen ging het om een Brabander. In 1987 is Eindhovenaar Jan de Rooy de eerste met de beroemde DAF Turbotwin die soms sneller reed dan de rallyauto's. Zijn neefje Hans Stacey uit Best wint in 2007 met een MAN. Zoon Gerard de Rooy wint in zowel 2012 als 2016 met de Iveco. Van Kasteren lijkt zondag hetzelfde te doen als zijn teambaas.