Wolfje werd doodgebeten door sledehonden: 'Hij was niet meer te redden'

Een wandeling met de hond op de Vrachelse Heide bij Oosterhout eindigde voor Nathalie van der Zee in een nachtmerrie. Wolfje, haar tweejarig dwergpoedeltje, werd 27 december doodgebeten door een roedel husky's. Daarbij raakte ook de oppas van Wolfje gewond. "Een volgende keer is het misschien een peutertje dat daar aan het spelen is.”

Nathalie en haar gezin waren op het vliegveld aan het inchecken toen ze de hondenoppas aan de telefoon kregen. Die vertelde wat er was gebeurd. Nathalie: “Een ouder stel zou in onze vakantieperiode op ons hondje passen. De eerste ochtend dat ze gingen wandelen werd hij doodgebeten.”

“De oppas is zelf ook door de honden gebeten", vertelt Nathalie met een trillende stem. "Het is hartverscheurend. Wij zijn ons hondje kwijt, maar deze man zit al weken thuis met een trauma", vertelt ze. “Ons kleine vriendje is voor zijn ogen verscheurd.”

Een groep husky's in een span trok een slede op wielen voort. Daarop stonden twee mensen. Zij zouden op het oudere stel af zijn gestormd. Toen de husky's Wolfje in het oog kregen, zouden ze van het pad zijn afgeweken en vol op de oppas en de dwergpoedel af gestormd zijn.

Het voorval is al even geleden, maar Nathalie deelt nu toch haar verhaal. “Er moet aandacht voor komen", vindt ze. “Sommige mensen voelen zich zo geïntimideerd door de roedel husky's dat ze het bos niet meer in durven.”

Een uur na de gebeurtenis heeft de man van Nathalie met de husky-eigenaren gebeld. “Zij hadden een heel ander verhaal", zegt Nathalie boos. De man op de slede vertelde dat hij de kar had stilgezet. Daarnaast zou Wolfje eerst hebben aangevallen. “Toen de oppas dat hoorde, ging hij compleet uit zijn dak. Hij is naar de plek teruggegaan en heeft foto's van de sporen van de kar genomen. Die laten zien dat de kar helemaal niet is gestopt maar van het pad afglipte omdat de honden op Wolfje af renden.”