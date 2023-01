Gerrits husky's beten hondje Wolfje dood: 'Hij sprong zo tussen ze in'

Gerrit van der Laan-van Maastrigt vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd met dwergpoedel Wolfje. Hij is eigenaar van de roedel husky’s die het hondje hebben doodgebeten, maar volgens hem is het anders gelopen dan eigenaresse Nathalie stelt.

Nathalie van der Zee deed zaterdag haar verhaal bij Omroep Brabant, zij vertelt dat de husky's haar hondje aanvielen en dat de man die met het hondje liep gewond raakte. Ze schreef hierover op Facebook en kreeg reacties van mensen dat de husky's vaker voor overlast in het bos zouden zorgen. Volgens Van der Laan is dat niet waar. "Maar op Facebook bestaat tachtig procent uit opruiende teksten." Van der Laan traint de dieren voor sledehondenwedstrijden en neemt ze daarvoor geregeld mee naar de bossen, waaronder de Vrachelse Heide in Oosterhout. Hij heeft in totaal twintig honden, het is een hobby voor hem en zijn vrouw. De honden moeten de slee leren trekken en kilometers maken voordat er wedstrijden gereden worden. Het steekt hem dat het verhaal anders wordt verteld dan het volgens hem is gegaan. Hij is die ochtend al vroeg in de bossen, om zeven uur. Want Van der Laan wil zelf het liefste drukte vermijden om te oefenen met zijn honden in een span. “Op het moment dat ik de mensen met het hondje zag lopen, ben ik gestopt. Zij hebben het hondje op de arm genomen, zodat ik er langs kon. Maar terwijl de roedel voorbijliep, sprong dat hondje van die man zijn arm, zo tussen ze in.”

“Tuurlijk is het wel eens grauwen en snauwen, maar bijten nog nooit.”

Volgens Van der Laan begon dwergpoedel Wolfje te blaffen en viel hij de roedel aan terwijl hij er tussen stond. “Dan krijg je roedelgedrag, als je er aan eentje komt, dan gaat het mis. Ze komen als het ware voor elkaar op." Maar het is voor hem en zijn honden de eerste keer in dertig jaar dat zoiets gebeurt, vertelt hij. “Tuurlijk is het wel eens grauwen en snauwen, maar bijten nog nooit.” Zelf vindt hij het ook heel erg, dat zijn husky's het andere hondje dood hebben gebeten: “Ik vind het verschrikkelijk, hier zit niemand op te wachten. Zelf hebben we ook tien dagen niet getraind om wat er gebeurd is.” Hij heeft wel contact gehad met Nathalie en haar man, de eigenaars van het hondje dat werd doodgebeten. “Zij gingen net op vakantie toen het gebeurde. Ik heb gezegd dat we contact zouden hebben zodra zij terug waren. Zij belden niet, ik heb ze ook niet gebeld aangezien ze met vakantie waren. Als ze fijn met vakantie zijn, ga ik ze niet elke dag over zoiets vervelends bellen."