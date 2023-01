Tranen bij eigenaresse afgebrande hondenschool: 'Dit is toch mijn passie'

Eigenaresse Ynske voor haar verkoolde hondenschool De schade bij hondeschool Quna De schade bij hondeschool Quna De schade bij hondeschool Quna De schade bij hondeschool Quna Volgende Vorige 1/5 Eigenaresse Ynske voor haar verkoolde hondenschool

"Ik ben nu nog vooral verdrietig, waarschijnlijk moet de boosheid nog komen", vertelt eigenaresse Ynske Hassing (34) bij het decor van haar platgebrande hondenschool Quna. Het is haar lust en haar leven dat vrijdagnacht in vlammen opging. "Het is hoogstwaarschijnlijk aangestoken. Ze weten alleen nog niet hoe."

Carlijn Kösters Geschreven door

"Ze weten dat hier veel hangjeugd zit", gaat de hondentrainster verder. Ze is verslagen en verdrietig. "Ik had het niet gehoopt, maar ik zag het wel al gebeuren." Geregeld vond ze er in de ochtend jointjes op de stoep, zat er graffiti op de muren en stonden er zelfs frietpannen op de grond. "En nu hebben ze er een heel groot kampvuur van gemaakt." Helaas is er niemand die de mogelijke daders heeft kunnen spotten. "Een omwonende heeft net na middernacht de brandweer gebeld, omdat-ie dacht dat er een bosbrand was. Uiteindelijk bleek mijn hondenschool in de fik te staan. Verder heeft niemand iets gehoord of gezien."

"Dit is toch mijn passie, dit is mijn werk."

Het doet de hondentrainster ontzettend veel om haar geliefde hondenschool er zo bij te zien liggen. "Dit is toch mijn passie, dit is mijn werk", snikt ze verslagen. Tegelijkertijd is Hassing gelijk bezig met het zoeken naar oplossingen: het gebied afzetten met schapengaas en ervoor zorgen dat de honden toch op het nabijgelegen veldje kunnen rennen.

"Het zuurste vind ik dat iemand zo snel iets om zeep kan helpen. Het is wel iemands leven."