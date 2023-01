RKC Waalwijk gaat in slotfase onderuit tegen Volendam

RKC heeft zaterdagavond in de slotfase van de wedstrijd tegen Volendam alsnog de punten uit handen gegeven. De ploeg uit Waalwijk kwam op een 1-0 voorsprong, maar kon die niet vasthouden. Na negentig minuten spelen ging Volendam er met de winst vandoor: 2-1.

De zege was over de gehele wedstrijd gezien verdiend voor de Volendammers. Voor rust raakte de Italiaanse aanvaller Gaetano Oristanio de lat. Volendam mocht niet klagen dat scheidsrechter Bas Nijhuis na een half uur spelen slechts geel gaf aan middenvelder Derry Murkin, die een onbesuisde overtreding maakte op verdediger Julian Lelieveld.

Treffer Seuntjens

Maar RKC kwam in de 63e minuut op voorsprong via Mats Seuntjens, die de bal via een speler van Volendam voor zijn voeten kreeg en laag en doeltreffend uithaalde: 0-1. Voor de onlangs van Fortuna Sittard overgekomen aanvaller betekende het zijn eerste treffer voor zijn nieuwe werkgever.

Volendam antwoordde al snel. Na een vrije trap van oud-Ajacied Carel Eiting, kopte Xavier Mbuyamba in de 69e minuut de gelijkmaker binnen. Oristanio stelde in de 81e minuut de Franse middenvelder Florent da Silva in staat de 2-1 te maken.