112-nieuws: brand in zonnepark Lierop • dumping glasflessen in Tilburg

Aan de Coornhertstraat in Oss is gisteravond laat voor de tweede keer in korte tijd een BMW in vlammen opgegaan. Drieënhalve week geleden brandde op vrijwel dezelfde plek ook al een Mercedes uit. De brandweer was snel aanwezig, maar de BMW was niet meer te redden. Hoe de brand kon ontstaan en of er eventueel een verband is tussen de twee branden op vrijwel dezelfde plek wordt onderzocht.