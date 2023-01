Vijftig garageboxen bruut opengebroken, dieven gaan ongestoord hun gang

Vijftig garageboxen zijn in de nacht van zaterdag op zondag open gebroken in Deurne. Uit verschillende boxen zijn spullen zoals gereedschap en motoren meegenomen. Aan de buitenkant van het complex is te zien dat paneeldeuren met bruut geweld zijn open gemaakt.

"Het lijkt erop dat ze ongestoord hun gang konden gaan. Ze hebben een breekvoorwerp gebruikt om de deuren open te krijgen, iets van een koevoet of een flinke schroevendraaier", vertelt hij. Met het hekwerk lijkt het terrein aardig goed beveiligd maar er zit een loopdeur in. "Als je eenmaal binnen bent, dan kun je de loopdeur open maken."

De garageboxen liggen aan de Helmondseweg op een industrieterrein. De boxen zijn aan elkaar gekoppeld en liggen in een u-vorm. Het terrein is volledig omheind met hekwerk. Sommige garagedeuren hebben een loopdeur die is opengebroken, of het zijn losse panelen die zijn verwrongen, vertelt wijkagent Luc Dirckx.

De totale omvang van de schade moet nog blijken. Ook is nog niet duidelijk uit hoeveel boxen er daadwerkelijk spullen weg zijn. "Dat is nog niet helemaal in kaart gebracht, de garageboxen zijn van verschillende eigenaren."

In ieder geval twee motoren zijn meegenomen en een heleboel gereedschap. "Ik gok dat het wel in de papieren gaat lopen qua kosten." Zondag heeft de recherche sporenonderzoek gedaan. Er hangen camera's op het terrein maar volgens Dirckx is afwachten wat er exact op de beelden staat. De politie zoekt dan ook getuigen. Dirckx vermoedt dat er is ingebroken ergens tussen één uur zaterdagnacht en acht uur zondagochtend.

Zaterdagnacht is ook voor de zoveelste keer ingebroken in verschillende berghokken van twee woontorens in Eindhoven. Dirckx weet niet of er een verband is tussen die twee zaken. "Maar dit is voor Deurne en omstreken een unieke situatie."