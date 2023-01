Dertig uur springen op trampoline, Femke en haar maatjes halen wereldrecord

Femke Muller (18) en haar zeven maatjes hebben na dertig uur springen het wereldrecord trampolinespringen in handen. Om twee uur zondagmiddag gingen in Veldhoven de beentjes voor een laatste keer de lucht in. Daarmee is een vermelding in het Guiness Book of Records een feit.

Frits van Otterdijk & Liam Toll Geschreven door

"10, 9, 8 , 7 , 6, 5, 4, 3, 2, 1. Whoo!" De laatste tien seconden naar het nieuwe wereldrecord gingen met enthousiaste aanmoedigingen gepaard in de loods van Geevers Autoparts in Veldhoven. De klus is geklaard, de champagne knalt uit de fles en iedereen is even opgelucht als vermoeid.

"Eindelijk, ik ben zo blij."

De acht trampolinespringer verpulveren het oude record van 25,5 uur met 4,5 uur. "Eindelijk, ik ben zo blij", juicht Femke Muller zwaaiend met een bloemetje in haar hand. "Het was misschien een dom idee dat bij me opkwam, maar hoe vet is het om een wereldrecord op je naam te hebben?" Maar het staat natuurlijk niet alleen op Femke haar naam, ook Emma Smit en de andere maatjes staan erbij. "Ik ben moe en heb pijn in mijn voeten, maar verder gaat het wel goed', zegt Emma lachend. "We zijn er bijna een jaar mee bezig geweest en nu hebben we het dan eindelijk volbracht." Het is wel een beetje gek om dertig uur te springen. "Iedereen doet gekke dingen in zijn leven, maar dit zijn herinneringen die we nooit gaan vergeten."

"Ik mag erbij zijn en meedoen, dus het is voor mij ook leuk."