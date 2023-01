Vijftig inbraken in woontorens Eindhoven: 'Bang om naar de berging te gaan"

In de nacht van zaterdag op zondag is er in twee woontorens in Eindhoven bij dertien bergingen ingebroken. Daar blijft het niet bij, want in het afgelopen halfjaar is het in totaal ruim vijftig keer raak geweest. Bewoners van het complex zijn er helemaal klaar mee. “Ik ben gewoon bang om naar de berging te gaan. Stel dat er een inbreker staat en je aanvalt.”

Bij de ingang van een van de flats gaat het volgens hem al mis. “Er hangt daar een bordje met de openingstijden van de deur. Tijdens die uren is de deur voor iedereen geopend en kun je zo naar binnen. Eenmaal binnen heb je een druppel nodig om deuren te openen. Maar met een mes of schroevendraaier krijg je de deuren ook open.”

De verschillende bergingen zijn gevestigd in de kelder van de woontoren. Samen met bewoners heeft Haring al gezocht naar oplossingen die ze zelf kunnen oppakken. “We kunnen wel gezamenlijk veiligheidstrips kopen, maar dan blijft verhuurder Woonbedrijf in gebreke. Camera’s mochten niet vanwege de privacywet en als we gaan patrouilleren, dan loop je het gevaar iemand tegen het lijf te lopen. Er moet gewoon een goede oplossing komen.”

René Haring woont in een van de Zuiderpark Woontorens aan het Gagelboschplein en komt op voor zijn medebewoners. “Afgelopen nacht is er bij mij ingebroken en dat was voor mij de druppel. Al een half jaar komen ze hier zomaar binnen en dat moet klaar zijn.”

Riekie Bevers is een van de bewoners, werd al eerder ingebroken in de berging. “We zijn allemaal oudere dames en heren. Het is afschuwelijk, we zijn allemaal heel bang dat er zomaar ingebroken wordt.”

Bij de deur van haar berging zie je nog de sporen van de inbraak van een tijd terug. “Van Woonbedrijf is er iemand geweest. Het slot is weer gemaakt zodat hij dicht kon, maar het is nog steeds niet veilig en niet goed gemaakt. Je kunt er zo weer in.”

In de tussentijd heeft Bevers al meerdere keren naar Woonbedrijf gebeld. “Ze geven steeds aan terug te bellen, maar ik hoor niets. Ik ben klaar mee. Het is dat je geen eigen rechter mag spelen en met een knuppel er kan gaan staan. Ik wil niet de bak in.”

Tot het veiliger is zet bewoonster Marion van Gerven haar scooter maar op een andere plek neer. “In ieder geval niet in de parkeergarage of berging. Daar is het niet veilig en ik wil niet dat die wordt gestolen, want die scooter is erg belangrijk voor mij. Het moet echt veiliger worden. Zo kan het niet.”

Omroep Brabant heeft zondag verschillende keren geprobeerd om verhuurder Woonbedrijf te spreken maar er was niemand bereikbaar voor commentaar.

Zondagochtend zijn in Deurne ook vijftig garageboxen opengebroken en spullen weggehaald. Het is niet duidelijk of deze twee zaken met elkaar in verband staan.