Het stof is gedaald, Dakar zit erop: 'Het niveau is zeker gestegen'

De Dakar is ten einde, van Kasteren heeft de winst binnen gesleept en de rijders zijn ondertussen op weg naar huis. Het bleek een emotioneel Dakar voor sommige. Marcel Snijders, Gerard de Rooy en Jeffrey Otten zijn drie belangrijke hoofdrolspelers. Zij blikken terug op hun Dakar-ervaring van 2023.

Marcel Snijders, afkomstig uit Neerkant, was deze editie de navigator van Van Kasteren. Met deze overwinning zijn ze de eerste volledige Brabantse combinatie die de Dakar Rally heeft gewonnen. "We konden het gisteren al doen, en de dag daarvoor. Maar dan heb je ineens weer een slechte dag en het zat maar niet mee", legt Snijders uit. Ook op de laatste dag was het soms rijden met samengeknepen billen. "Dan rijd je naar de finish en hoor je dat er modder is en motoren vast hebben gezeten, dan ga je weer op eieren rijden", legt de navigator uit na de race. "Het was ook niet normaal glad."

"Ook ik had voor hem gezonde zenuwen. Op zo'n laatste dag kan nog veel gebeuren."

Met de overwinning van Van Kasteren raakte Gerard de Rooy zijn titel als laatste Brabantse en Nederlandse winnaar van de Dakar kwijt. Hij is wel trots op Janus van Kasteren. "Op zijn hele team eigenlijk, ook ik had voor hem gezonde zenuwen. Op zo'n laatste dag kan nog veel gebeuren." Van Kasteren rijdt namelijk in hetzelfde team als De Rooy, dus ook voor Gerard was dit een fijne overwinning. "We hebben de laatste jaren goed aan de weg getimmerd, het niveau van het hele veld is zeker gestegen." Dat hij nu zijn titel kwijt is, doet De Rooy niet zo heel veel. "Ik heb er nog steeds eentje meer gewonnen dan Janus", zegt hij lachend na afloop. "Dus daar maak ik me eigenlijk niet zo druk om." Er is maar één ding waar hij wel van baalt. "Mijn monteur Darek Rodewald, die deze editie met Janus reed, heeft nu dus al drie keer gewonnen en ik maar twee keer", zegt de rijder met een knipoog.

"Ik weet dat ik trots kan zijn, maar zo voelt nog niet."