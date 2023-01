Drie doden en drie gewonden na aanrijding met spookrijder op A16

Op de A16 ter hoogte van Prinsenbeek zijn drie mensen omgekomen bij een ongeval met een spookrijder. Dat meldt de politie. Ook zijn zeker drie mensen gewond geraakt.

Het ongeval zou zijn gebeurd op een afrit van de A16 ter hoogte van Prinsenbeek (in de rijrichting Antwerpen). Een auto is in botsing gekomen met een automobilist die tegen het verkeer inreed.

In beide voertuigen zijn dodelijke slachtoffers gevallen. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om slachtoffers te reanimeren.

Volgens de politie zijn drie inzittenden gewond geraakt, zij worden naar het ziekenhuis gebracht. Ook een hond is bij het ongeval omgekomen.

Brandweer en ambulances zijn ter plaatse, net als de politie. De regionale politie wordt ondersteund door de landelijke eenheid. Twee helikopters zijn op de snelweg geland voor medische hulp.

De A16 is volledig afgesloten voor verkeer. Zo lang er onderzoek wordt gedaan naar het ongeval, blijft de weg afgesloten.