Spookrijders zijn de weg kwijt of hebben gedronken, zegt verkeerspsycholoog

Elke maand zijn er in Nederland zo’n tien meldingen van een spookrijder, zoals zondagavond op de A16 bij Prinsenbeek. Onmiddellijk gaan er dan meldingen uit, zoals op de radio: ‘Haal niet in, blijf rechts rijden’. Vaak loopt het net goed af, maar regelmatig gaat het gruwelijk mis.

De A16 bij Prinsenbeek lag zondagnacht bezaaid met brokstukken. Twee auto’s knalden ter hoogte van de afslag Prinsbeek/Breda-Noord op elkaar. Een van de twee reed tegen de richting in en moet dat gezien de plek van de aanrijding al een tijdje hebben gedaan.

Drie mensen kwamen om het leven, drie anderen raakten gewond. De slachtoffers vielen in beide auto’s. Het is nog onduidelijk wie er tegen het verkeer in reed.

Een afrit of een oprit

Spookrijden komt vooral voor als het donker is en met slecht weer. Bestuurders zien dan een afrit voor een oprit aan en rijden dan tegen het verkeer in. Gerard Tertoolen is verkeerspsycholoog en verdiept zich al langer in het hoe en waarom van de spookrijders. Volgens hem zijn het vooral ouderen en jongeren die spookrijders zijn. Een reden voor ouderen is dat het verkeer niet meer te overzien is, maar bij jongeren is er geregeld drank in het spel.

In het afgelopen jaar waren er meerdere meldingen van een spookrijder in Brabant.

In maart kwam een automobilist ’s nachts een spookrijder tegen toen hij vanaf de N61 naar de A59 wilde. De spookrijder kwam uit de richting Rotterdam en was duidelijk de weg kwijt.