Frans Bauer bidt sinds herseninfarct Mariska: 'Haar herstel is een wonder'

Het was een heel heftige tijd voor Frans Bauer, de periode nadat zijn vrouw Mariska vorig jaar getroffen werd door een herseninfarct. Over hoe hij daarmee omging, zijn angst dat hij haar zou kwijtraken en zijn eigen geloof sprak de zanger en presentator uit Fijnaart zondag in het tv-programma 'De Kist'.

"Dit vond ik eigenlijk het meest moeilijke van alles dat ik tot nu toe heb meegemaakt", vertelde Frans in het EO-programma over Mariska's herseninfarct. "Dit was anders... We waren aan het praten en op een gegeven moment begon ze gek te spreken. Ik dacht echt: maakt ze een grapje? En voordat je het weet, zit je ineens bij de huisarts en in het ziekenhuis. Het werd eigenlijk alleen maar slechter en slechter. En dan ga je heel gekke dingen denken. Ik dacht: ze gaat dood! En dat is het enige dat ik niet aankan. Dat realiseerde ik me." Hij kon zelf op dat moment helemaal niets voor zijn vrouw doen en daar had hij het ontzettend moeilijk mee. "Ik was machteloos eigenlijk. Ja, je kan er zíjn. Maar je kán niks."

"Op zo'n moment besef je hoeveel je van iemand houdt."

Maar tot zijn opluchting herstelde Mariska. Het gaat nu, na maanden revalidatie, 'heel erg goed' met haar zo vertelde Frans aan presentator Kefah Allush. "Ik vind het echt een wonder dat ze zover als nu weer is gekomen. Als je praat over het geloof... Weet je, ik bad eigenlijk nooit. Maar sinds die dag wel. Dan bid ik dat het goed mag gaan allemaal. Je beseft op zo'n moment, als het echt fout dreigt te gaan, hoeveel je van iemand houdt. Dan is de angst voor de kist duizend keer groter dan wanneer ik er zelf in zou moeten gaan."

"Wat heeft de dood voor zin als er hierna niks meer is?"