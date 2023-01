Spookrijder A16 kwam zelf ook om het leven

Bij het zware ongeluk zondagnacht bij Prinsenbeek is de spookrijder zelf ook om het leven gekomen. Een andere inzittende in die auto is ook dood. Een derde inzittende raakte zwaar gewond.

De bestuurder van de aangereden auto is ook overleden. Twee inzittenden raakten ook ernstig gewond. In die auto kwam ook een hond om het leven. Volgens de politie reed de bestuurder van de donkere Seat tegen het verkeer in. Ter hoogte van de afrit Prinsenbeek op de A16 knalde deze Seat frontaal op een Opel Agila. In beide auto’s zaten drie mensen. Naast de drie slachtoffers zijn er ook drie ernstig gewonden. Op de plek van de aanrijding mag ’s nachts 130 worden gereden.