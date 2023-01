Dit wagentje gaat onderzoek doen op de koudste plekken ter wereld

Het Eindhovense wagentje ‘Ice Cube’ wordt klaargestoomd om zelfstandig onderzoek te gaan doen op de koudste plekken op aarde, waar het soms wel wel zestig graden onder nul is. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven testten hun prototype in de sneeuw in Noorwegen. Met succes. Maar: er moet nog wel het een en ander gedaan worden.

Al vier jaar wordt er aan de 'Ice Cube' gewerkt. De studenten willen dat de onderzoeken in onherbergzame en koude gebieden op een 'schone' manier gedaan worden. "Nu zijn er ook onderzoeken, maar dan met heel grote dieselmachines. Die geven veel uitstoot. Dat is slecht voor de sneeuw. Je meetresultaten komen zo in gevaar."

Het zelfrijdende wagentje is vergelijkbaar met de Marsrover, een onderzoeksvoertuig op Mars. "Die doet daar ook metingen en neemt foto’s van de omgeving en neemt monsters van de bodem. Ons onderzoeksvoertuig is bedoeld voor Antarctica. Wij gaan monsters van de sneeuw nemen," zegt student Mick Schussel van Team Polar. "Onderzoekers krijgen zo toch metingen uit heel moeilijk begaanbare gebieden met extreme temperaturen."

Door gebrek aan sneeuw in Nederland, was de eerste grote test nu in Noorwegen. "Daar hebben we geleerd dat we moeten opschalen. We hebben een machtiger voertuig nodig om door die onherbergzame gebieden te ploeteren. Grotere banden en een groter voertuig."

Het kleine wagentje rijdt op zonne-energie. "Op Antarctica is er een half jaar zonlicht en daarna is het er een half jaar donker. Een half jaar lang kunnen we constant rondrijden. We hoeven dan niet te stoppen voor bemanningsleden of om te bevoorraden. We kunnen zo effectief onderzoek doen."