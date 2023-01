Leerlingen leren op Blue Monday hoe ze lekkerder in hun vel komen te zitten

Een dag geen wiskunde, Engels of geschiedenis, maar leren hoe je mentaal weerbaarder wordt en lekkerder in je vel komt te zitten. Zo moest de meest depressieve dag van het jaar een positieve dag worden voor de leerlingen van de Het Frits Philips Lyceum in Eindhoven. En of het gelukt is? “Het is wel grappig, maar het is niet dat dit meteen helpt”, zegt de 16-jarige Mirthe.

“Wij hebben de school een dag overgenomen”, begint Wendy Kakenbeeke. Ze is directeur van Young Impact, een organisatie die zich inzet voor onder andere de mentale gezondheid van jongeren. “Op de meest depressieve dag van het jaar willen wij graag met alle leerlingen aan hun mentale gezondheid werken, zodat we er Bright Monday van kunnen maken.”

"Twijfelen is niet slecht, maar als dat zwaarmoedigheid wordt slaat het door."

Volgens Kakenbeeke kampen jongeren door de coronaperiode meer en langer met mentale klachten. “Ze hebben twee jaar lang in een wereld gezeten die niet open was en ze konden niet met elkaar over hun problemen praten. Wij laten zien hoe ze met gevoelens en zware gedachten om moeten gaan en hoe ze erover kunnen praten.” Rector Rob Schuurmans heeft zijn school een dag uit handen gegeven. “Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar twijfelen altijd al over dingen, maar de schoolsluitingen hebben er extra ingehakt. Twijfelen is niet slecht, maar als dat zwaarmoedigheid wordt slaat het door. Wij willen ze helpen om positief te blijven en te laten zien dat ze er niet alleen voor staan.” De leerlingen worden ‘uit hun comfort zone’ gehaald en leren over hun ‘mentale krachten’. Zo is er een lezing over geluk, een workshop mentale weerbaarheid en een documentaire over mentale kwetsbaarheid van Hanna Verboom.

"Niet iedereen hoeft voor een tien te gaan, soms is een 5,5 ook goed.”

Mohamed Taibi, beter bekend als Mo uit Kamp van Koningsbrugge, laat de 1600 leerlingen uit hun comfort zone stappen door met ze te bewegen. “Iedereen is de hele dag bezig met zijn of haar mobieltje. Daar bouw je geen weerbaarheid mee op, met sporten wel. Daarvan word je weerbaar van en zo krijg je zelfvertrouwen.” Allerlei sportieve opdrachten volgen. “Ik laat de leerlingen zelf kiezen: dus of opdrukken of squats doen. Omdat ze bewust kiezen ga ik ervanuit dat ze er honderd procent voor gaan.” Dat laatste is niet het geval, sommigen staan aan de kant wat toe te kijken. “Voor diegene is dat misschien wel honderd procent. Niet iedereen hoeft voor een tien te gaan, soms is een 5,5 ook goed”, is de positieve blik van Mo. “Ik wil ze meegeven dat je altijd het beste beentje voor moet zetten, in alle omstandigheden. Of het nou leuk is of niet.”

"Deze dag werkt, maar dan moeten we het wel vaker herhalen.”