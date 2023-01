Zwaarste criminelen hoeven straks de EBI niet meer uit voor hun rechtszaak

Er komt definitief een zittingszaal in gevangenis in Vught, waardoor de zwaarste gevangenen uit de Extra Beveiligde Extra Beveiligde Inrichting (EBI) niet langer naar andere rechtbanken hoeven te worden vervoerd. De bouw van zaal binnen de muren van de PI Vught is inmiddels al gestart.

Dat laat minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming weten via een brief aan de Tweede Kamer. Met de nieuwe zittingszaal moet het risico op gewelddadige uitbraakpogingen of liquidaties tijdens het vervoer van verdachten worden teruggedrongen. Daarnaast zorgt het vervoer van die gevangen nu nog voor een hoop overlast. De colonnes van gepantserde voertuigen moeten op dit moment nog met hoge snelheid, zwaailicht en sirenes door de woonwijken van Vught. Veiligheid voor de samenleving

Daar moet nu een eind aan komen, vindt Weerwind. "Door recht te spreken binnen de muren van de Penitentiaire Inrichting, vergroten we de veiligheid voor de samenleving." Het is nog niet bekend wanneer de zaal precies klaar is. Het project kost zo'n 15 miljoen euro. Taghi

Het is al langer onrustig rondom de EBI. Zeker sinds eind 2019 Ridouan Taghi, het vermeend kopstuk van de Mocromaffia, daar gevangen zit. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij een aantal zeer gewelddadige ontsnappingsplannen hebben beraamd. Om dat te voorkomen gelden er al een tijdje zware maatregelen. Zo geldt de omgeving van de PI als veiligheidsrisicogebied en is het luchtruim boven de gevangenis gesloten. Die maatregelen gelden in ieder tot het einde van dit jaar. Taghi is overigens niet de enige bekende naam in de EBI. Ook Heineken-ontvoerder Willem Holleeder zit er, net als Mohammed B., die filmmaker Theo van Gogh vermoordde.