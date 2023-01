Na 50 inbraken in woontorens komen er misschien tóch camera's

Stichting Woonbedrijf, de verhuurder van de woontorens in Eindhoven waar afgelopen weekend bij dertien bergingen is ingebroken, overweegt cameratoezicht. Ook worden volgende week anti-inbraakstrips geplaatst bij de deuren van de berging. De aanvraag daarvoor stond al lange tijd uit bij de verhuurder. "Dat is te lang blijven liggen."

In bergingen van de twee Zuiderpark Woontorens is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. Een vaker voorkomend probleem, want in het afgelopen halfjaar is het daar in totaal vijftig keer raak geweest. Bewoners van het complex lieten weten er helemaal klaar mee te zijn. Ze zijn bang om naar de berging, die in de kelder zit, te gaan. Ook gaf een bewoner aan al meerdere keren naar Woonbedrijf gebeld te hebben, zonder succes. De verhuurder laat in een reactie weten de inbraak ontzettend vervelend te vinden en met maatregelen te komen. Naar aanleiding van eerdere inbraken heeft Woonbedrijf samen met de politie gekeken naar de mogelijkheden om meer inbraken te voorkomen.

"Met de strips was de schade wellicht beperkt gebleven."