Politie op hennepjacht: 3 grote kwekerijen met honderden planten opgerold

De politie heeft drie grote hennepkwekerijen opgerold. Eén daarvan werd gevonden in Veldhoven, de twee andere in Best. Het gaat om een gerichte actie, laat een woordvoerder van de politie weten.

In Veldhoven werd de kwekerij ontdekt in een schuur bij een huis aan de Turfweg. Daar zouden zo'n 1000 planten zijn gevonden.

De kwekerij was verstopt achter een getimmerde muur. In de kwekerij waren twee kamers; in één hokje werden planten gestekt, in een ander hok konden de planten groeien.

In Best werden kwekerijen gevonden in een loods op een industrieterrein aan de Dintel (500 planten) en op de Boterhoek. Op die laatste plek waren de planten al geoogst.

De politie laat weten dat er vooralsnog niemand is aangehouden. De planten en alle apparatuur worden vernietigd.