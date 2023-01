Illegaal pokertoernooi opgerold: vier mensen opgepakt

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een illegaal pokertoernooi opgerold in Valkenswaard. Op dat moment deden er 27 mensen op vijf verschillende pokertafels. De organisator en drie medewerkers werden ter plaatse aangehouden.

Het toernooi werd gehouden in een gebouw aan de Peperstraat. De 27 deelnemers werden ‘allemaal gecontroleerd en zijn strafbaar voor het illegaal pokeren’, schrijft de politie op Instagram.

“Hun deelname is onderdeel van het onderzoek dat naar aanleiding van deze inval is opgestart en krijgt op een later moment een vervolg”, besluit de politie.

Illegale pokertoernooien

Zulke pokerevenementen zijn verboden, maar in Brabant zijn ze allerminst een zeldzaamheid. Geregeld worden er in de provincie invallen tijdens pokertoernooien gedaan - de een nog complexer en professioneler dan de ander.

Omroep Brabant zocht in HOE..? uit hoe zo’n toernooi in elkaar steekt.