Er staat een pony op het terras: 'Ik dacht ze nemen me in de maling'

Er staat een paard in de gang, zong André van Duin in de jaren tachtig, maar bij het Bossche Grand Café Carras in het centrum van Den Bosch stond maandagavond een pony op het terras. Het dier was vastgebonden aan een tafelpoot en achtergelaten door twee stomdronken mannen.

Bedrijfsleider Kayleigh Tijl van het Grand Café in de Karrenstraat wist niet wat ze zag. "Rond half vijf kwamen er twee heren binnen die wat wilden eten aan de bar. Op een gegeven moment vroegen ze of ze iets van brood konden krijgen voor Chrisje. Ik wist niet wie Chrisje was, totdat ik buiten kwam en er een pony op mijn terras stond." "Ik dacht echt even, ik word in de maling genomen", zegt Tijl. "Toen liep ik naar binnen en vroeg, 'menen jullie oprecht dat jullie een pony hebben meegenomen in de stad'? Ja hoor, Chrisje ging volgens die mannen overal mee naartoe, ze vonden dat heel normaal."

"Kan me niet voorstellen dat iemand een pony meegeeft aan twee redelijk beschonken jongens."

Hoe de mannen aan de pony zijn gekomen, is nog een raadsel. "Er doen meerdere geruchten de ronde, maar ik denk uiteindelijk toch dat die ergens vandaan is gehaald, want ik kan mij niet voorstellen dat iemand zomaar een pony meegeeft aan twee jongens die redelijk beschonken zijn", vermoedt de bedrijfsleider. Het dier stond van half vijf 's middags tot negen uur 's avonds op het terras en kwam niets tekort, volgens Tijl: "Chrisje had het in ieder geval niet zwaar hier, want hij kreeg genoeg aandacht van alle voorbijgangers. Wij hebben zelf wortels gegeven en een dekentje over Chrisje gelegd, want het was best wel regenachtig weer. Gelukkig is ze best wel verwend in de tijd dat ze hier heeft gestaan."

Foto: Dierenambulance Den Bosch.

De telefoon bij het Grand Café staat woensdag roodgloeiend van mensen die alles willen weten over de pony. Tijl vindt het wel leuk, maar hoopt toch dat het de laatste keer is dat er een pony op haar terras heeft gestaan. "Aan de ene kant kan ik er wel om lachen, aan de andere kant vind ik het toch heel zielig wat ze met het paardje hebben gedaan."

"Ik hoop dat Chrisje snel terug kan naar waar ze vandaan komt."