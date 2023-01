Diefstal, zakkenrollen of drugs: in deze gemeente ben je (on)veilig

Het aantal geregistreerde misdrijven per gemeente in Nederland is vorig jaar met zo'n zeven procent gestegen, vergeleken met 2021. De politie noteerde in totaal bijna 797.000 misdrijven, tegenover zo'n 743.000 in 2021. Opmerkelijk is dat Hilvarenbeek er met kop en schouders bovenuit steekt als 'stijger'. Vergeleken met 2021 liep vorig jaar het aantal misdrijven in die plaats met ruim 72 procent op.

Volgens de onderliggende cijfers vond de stijging in Hilvarenbeek grotendeels plaats in de zomermaanden. Het ging dan om misdrijven als diefstal, drugshandel en zakkenrollen. Dat is de tijd waarin festivals, onder meer Best Kept Secret en Decibel Outdoor, worden gehouden bij de Beekse Bergen. In 2021 gingen deze concerten niet door vanwege corona. De politie houdt alleen de zogeheten 'high impact crimes' bij. Dat zijn misdrijven die een grote uitwerking hebben op slachtoffer en maatschappij, zoals diefstal, inbraken, mishandeling en overvallen. Grootste stijgers in Brabant, vergeleken 2021: Hilvarenbeek: 729 misdrijven - stijging: 72,3 procent Boekel: 359 misdrijven - stijging: 26,4 procent Loon op Zand: 995 misdrijven - stijging 18,3 procent Grootste dalers in Brabant, vergeleken met 2021: Bladel: 571 misdrijven - daling: 11,9 procent Woensdrecht: 700 misdrijven - daling: 10,7 procent Bergen op Zoom: 1521 misdrijven - daling: 10 procent Rucphen: 790 misdrijven - daling: 10 procent Hoe zit het met de geregistreerde misdrijven in jouw gemeente?