Dany schrikt van autobrand voor zijn deur: 'Dacht dat huis in brand stond'

Van de auto van Dany's buurman is weinig over (foto: Noël van Hooft). Ook Dany's auto raakte bij de brand in Helmond beschadigd (foto: Noël van Hooft). Op camerabeelden is te zien dat iemand iets in de auto gooit (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige 1/3 Van de auto van Dany's buurman is weinig over (foto: Noël van Hooft).

Dany is flink geschrokken van de autobrand die dinsdagnacht pal voor zijn huis aan de Jan van Goyenlaan in Helmond plaatsvond. Hij dacht in eerste instantie dat het om zijn eigen auto ging, maar het bleek de auto van zijn buurman die in vlammen opging. Dany's auto stond daar echter bij in de buurt en die raakte ook beschadigd.

"We werden afgelopen nacht wakker toen de brandweer aankwam", vertelt Dany woensdagochtend. "Toen we naar buiten keken, dachten we dat ons huis in brand stond. We zagen metershoge vlammen."

"Op camerabeelden is een man met een zwarte capuchon te zien."

Dany is flink geschrokken van de brand. Vooral omdat er sprake lijkt te zijn van opzet. "Op camerabeelden van mijn buren en overburen is te zien dat een man met een zwarte capuchon iets in de auto van mijn buurman gooit. Daarna begint het te branden en loopt de man naar de andere kant van de straat, waar zijn scooter staat. Daarna rijdt 'ie nog een rondje en toen ging hij weg." Dany heeft geen idee waarom iemand zijn buurman zou willen treffen door diens auto in brand te steken. Hij heeft zelf nooit last gehad van zijn buurman.

"We werken er zo hard voor..."

Hij baalt flink dat zijn eigen auto ook beschadigd raakte bij de brand, met name de voorkant. "Ik heb 'em voor nodig voor mijn werk", legt Dany uit. "We moeten nu wachten op de politie. Die moet de camerabeelden nog zien en onderzoek doen. Ik hoop dat ik nog iets van de verzekering vergoed krijg." Intussen staat de eigenaresse van de in brand gestoken auto wat onwennig naar de restanten van haar Volkswagen te kijken. Veel wil ze niet kwijt. "Mijn man was verliefd op deze auto", vertelt ze. "We werken er zo hard voor... De politie zegt dat er een pyromaan actief is." Ze benadrukt geen vijanden te hebben. "Het is zo gek om te zien dat iemand regelrecht naar je auto loopt, die in brand steekt en dan gewoon weer wegrijdt..."