Alwéér een staking in het OV: 'Vakbonden hebben meer macht dan ooit'

In vrijwel heel onze provincie rijden donderdag en vrijdag geen bussen en regionale treinen. Afgelopen jaar zagen we al tientallen stakingen in het openbaar vervoer. Niet gek, want staken levert tegenwoordig meer op. Vanwege de personeelstekorten hebben vakbonden meer macht dan ooit. "De krapte op de arbeidsmarkt heeft de machtsverhoudingen veranderd", legt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University, uit.

Het is volgens Wilthagen niet zo dat we een massale golf van stakingen in Nederland hebben. We zien er veel bij onder meer het openbaar vervoer, maar staken is van alle tijden. Wél is het zo stakingen de laatste tijd meer opleveren. "We zien best een aantal successen bij vakbonden. Bij de NS is er na stakingen bijvoorbeeld zo'n 10 procent loonsverhoging uitgekomen", zegt hij.

De reden: vakbonden hebben meer macht dan ooit. "Dat is eigenlijk heel verrassend, want het ledenaantal bij bonden was al jaren gigantisch aan het afnemen", stelt de hoogleraar. "Maar we zien nu zelfs dat jongeren zich weer bij vakbonden aansluiten, omdat ze zien dat die iets voor ze kunnen doen. En als je veel leden hebt, zullen meer mensen gaan staken en kun je meer druk uitoefenen."