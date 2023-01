PSV en Philips zoeken bloeddonors, maar PSV-spelers mogen niet meedoen

Bloedbank Sanquin krijgt hulp van PSV en Philips bij het vinden van nieuwe bloeddonors. Met een video vol bekende Brabanders en een truck waarin mensen hun bloedgroep kunnen ontdekken werd de campagne woensdagochtend gestart. Opvallend detail: de directeuren van PSV en Philips geven zelf nog geen bloed en de voetballers van de Eindhovense club mogen het niet eens.

In de regio Eindhoven heeft Sanquin 7500 nieuwe bloeddonors nodig, weet directeur Daphne Thijssen. “We grijpen nu nog niet mis, maar regionaal dreigen er tekorten.” Volgens medewerker Dianne Janssen dreigt er een tekort vanwege de vergrijzing. “Vooral ouderen zijn donor en die mogen maar tot hun tachtigste bloed geven, of ze vallen vanwege gezondheidsredenen eerder af. We hebben jonge mensen nodig.”

“Het is tijd dat ik het weer ga oppakken."

Met een bloedgroeptruck, waarin mensen hun bloedgroep kunnen bepalen, wil Sanquin mensen op een makkelijke manier kennis laten maken met het geven van bloed. “In Nederland heeft één op de vier mensen weleens bloed nodig, dat is of jij of iemand in je omgeving die vroeg of laat bloed nodig heeft”, weet Thijssen. “We moeten allemaal onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en donor worden.”

De bloedgroeptruck van Philips en PSV (foto: Noël van Hooft)

PSV-directeur Marcel Brands heeft in de truck zijn bloedgroep laten meten. Hij heeft vroeger bloed gegeven maar nadat hij profvoetballer werd en daarna naar Engeland verhuisde is de PSV-directeur nu geen donor meer. “Het is tijd dat ik het weer ga oppakken. Ik moet eens kijken wanneer ik een afspraak kan maken en dan ga ik een halve liter geven.” De Eindhovense club werd door sponsor Philips gevraagd mee te doen met de campagne. “Als je dit doel hoort hoef je daar niet lang over na te denken. Wij als PSV kunnen een goede bijdrage leveren bij het werven van bloeddonors.” Zo zal er de komende tijd een video in het stadion te zien zijn met de oproep om bloed te geven.

“Het is niet goed als je een halve liter bloed geeft als topsporter."

Maar de spelers van PSV mogen zelf geen afspraak maken bij de bloedbank. “Het is niet goed als je een halve liter bloed geeft als topsporter. Voor onze spelers is het dus niet geschikt, maar voor normale mensen is het geen probleem.” Topsporters zouden na het geven van bloed namelijk een paar dagen minder presteren, ze zijn dan iets sneller uitgeput. En ondanks dat Philips medewerkers de kans geeft om onder werktijd bloed te geven, is Sylvia van Es, de president van het Eindhovense bedrijf, nog geen ‘klant’ bij Sanquin. “Goed voorbeeld, doet goed volgen”, lacht ze. “Ik heb net mijn bloedgroep laten testen, dus ik krijg binnenkort een uitnodiging van Sanquin. Het is eerder niet opgekomen bij mij, maar nu we hier staan denk ik ‘waarom niet?’.”

De bloedgroep van Dennis wordt gecheckt (foto: Noël van Hooft)

Dianne is in de ‘bloedgroeptruck’ ondertussen druk met het prikken in vingers. “Wij kijken hier wat iemand bloedgroep is, de eerste stap om donor te worden.” Dennis zit bij haar in de stoel. “Bloedgroep O positief, heel erg geschikt. Het liefst zou ik hem helemaal leeg willen halen.” Nu gaat dat niet, maar Dennis kan genoteerd worden als nieuwe bloeddonor. Bekijk hieronder de campagnevideo: