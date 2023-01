Man uit spookrijdende auto ligt nog in coma, onderzoek verloopt moeizaam

De politie heeft de 19-jarige man, die zondagavond met twee anderen crashte op de A16, nog niet kunnen verhoren. De man is nog steeds buiten bewustzijn sinds de Seat waarin hij zat al spookrijdend op een tegenligger botste op de A16 bij Prinsenbeek.

Zijn twee medepassagiers, de 33-jarige bestuurder uit Tilburg en een 17-jarige jongen uit Harreveld in Gelderland, kwamen bij dat ongeluk om het leven. Ook de 54-jarige bestuurder van de tegenligger uit Rotterdam overleed door de zware crash.

Volgens De Telegraaf was 17-jarige jongen uit Harreveld pas enkele maanden vrij uit een zwaarbeveiligde jeugdinrichting in Harreveld. De bestuurder uit Tilburg was ook een bekende van de politie.

De Seat Leon reed zondagavond bij de afrit Prinsenbeek de A16 op, maar ging onderaan de afslag met hoge snelheid tegen het verkeer inrijden. Een paar honderd meter verder botste de auto met hoge snelheid op een Opel Agila.

De Rotterdamse bestuurder van de Opel overleed en de twee inzittenden, die het ongeluk wel hebben overleefd, zijn ook niet gehoord door de politie. Het is niet bekend hoe het met deze moeder (51) en dochter (14) uit Antwerpen is.

Vlucht na schietpartij

De mannen in de Seat werden achtervolgd na een schietpartij in Roosendaal. Op de kruising van de Eikenlaan met de Burgerhoutsestraat werd een 19-jarige man beschoten. Hij werd geraakt door twee kogels, maar raakte niet zwaargewond.

Op camerabeelden die naar Omroep Brabant zijn gestuurd, is te horen dat er twee schoten worden gelost. Ook wordt er over en weer geschreeuwd en is een blaffende hond te horen. Op het eind van het filmpje rijdt een auto, vermoedelijk de Seat, met hoge snelheid de straat uit.

Verschillende agenten zagen de Seat Leon met hoge snelheid over de A58 rijden van Roosendaal naar Breda. Maar de agenten konden de auto niet bijhouden. Bij de afslag Prinsenbeek keerde de bestuurder van de Seat en reed weer terug de A16 op richting het zuiden. Maar eenmaal op de snelweg besloot hij tegen het verkeer in te gaan rijden. Postende agenten besloten de auto niet te volgen en zagen dat die na een paar honderd meter crashte op een tegenligger.

Drie onderzoeken

Er zijn inmiddels drie onderzoeken gestart door het Openbaar Ministerie: een onderzoek naar het spookrijdersongeval op de A16 , een onderzoek naar de schietpartij in Roosendaal, waarna de drie mannen in de Seat op de vlucht sloegen en een onderzoek naar het handelen van de politie tijdens de achtervolging van Roosendaal naar Prinsenbeek.

De onderzoeken naar de crash en de schietpartij verlopen nog moeizaam. De 19-jarige man, die werd beschoten wil nog geen verklaring afleggen bij de politie. Twee verdachten van de schietpartij kwamen op de A16 om het leven en de andere ligt nog in coma.

