Achtervolgen of niet: het blijft elke keer een dilemma voor de politie

Wat doe je als je als agent de achtervolging hebt ingezet, maar de voortvluchtige besluit om tegen het verkeer in te gaan rijden, zoals zondagavond op de A16 bij Prinsenbeek gebeurde? De politie besloot in dit geval om de achtervolging te stoppen. De afloop was dramatisch en de keuze voor het stoppen van een achtervolging is volgens Maarten Brink van politievakbond ACP dan ook niet gemakkelijk.

“Een politieagent moet zich houden aan algemene politieregels en aan speciale regels voor achtervolgingen", legt hij uit. “Je moet altijd rekening houden met de gevarensetting. Weegt het doel op tegen het middel dat je inzet?” Die afweging is hier volgens Brink ook gemaakt, maar hij benadrukt dat elke zaak anders is. In het geval van Roosendaal ging de 33-jarige spookrijder er met hoge snelheid vandoor richting Breda, na een schietpartij in Roosendaal. Ter hoogte van Prinsenbeek nam hij de afslag en reed meteen weer terug de A16 op. Toen hij de snelweg weer opreed, draaide hij en reed vervolgens met hoge snelheid tegen het verkeer in. De politie die bij de afslag stond te posten, besloot de auto niet te achtervolgen. Kort daarvoor konden agenten de spookrijder al niet bijhouden; hij reed op hoge snelheid en zonder verlichting over de snelweg.

"Als ze in de meldkamer zeggen dat het te gevaarlijk is, gebeurt het niet.”

Welke afweging hier precies is gemaakt, weet Brink niet. Maar volgens hem zijn er in het algemeen een aantal dingen die agenten kunnen doen. De politie kan kiezen om de achtervolging te staken, of om de auto van de weg te rijden. “Maar dat mogen agenten nooit alleen beslissen”, legt Brink uit. “Daarvoor moet eerst worden overlegd met de politiemeldkamer. En als ze daar zeggen dat het te gevaarlijk is, gebeurt het niet.” Hij vertelt dat politie ook nog de mogelijkheid heeft om verdachten met een aantal auto’s klem te rijden. “Dat noemen we inboxen. Maar dat kunnen alleen agenten die daar speciaal voor zijn opgeleid”, zegt Brink. “En dat kan alleen als de verkeerssituatie het toestaat. Als iemand zigzaggend op de vlucht slaat, kun je die techniek niet gebruiken.”

"Achteraf is het altijd makkelijk oordelen."